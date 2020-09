Emirates lancia una tariffa speciale per gli studenti

16:23

Emirates al fianco degli studenti. La compagnia aerea ha messo a punto una tariffa ad hoc per aiutare i giovani a volare per ricongiungersi con la propria famiglia o per concedersi una vacanza.

Gli studenti possono così usufruire per tutto l’anno di sconti speciali sulle tariffe in Economy e Business Class, di un bagaglio aggiuntivo (oltre alla generosa franchigia standard messa a disposizione da Emirates), e di un cambio data gratuito della prenotazione fino a 7 giorni prima della partenza.



Possono usufruire dell’offerta anche i familiari e i compagni di studio, purché siano in compagnia dello studente in almeno una parte del viaggio.



I biglietti devono essere prenotati entro il 31 ottobre 2020, utilizzando il codice promozionale ‘Student’. Tutti i biglietti hanno una validità massima di 12 mesi.