Lufthansa rinnova l’appuntamento con l’Oktoberfest in volo

21:00

L’Oktoberfest quest’anno non si farà e sarà la prima volta in 70 anni di storia. Ma non tutti rinunciano. E tra questi ci sarà Lufthansa che, per non venire meno alle tradizioni, porterà l’Oktoberfest in volo come già fatto negli anni passati.

La compagnia tedesca rinnova l’appuntamento con la tradizionale kermesse bavarese e, nonostante tutte le restrizioni per il Covid, su alcuni voli selezionati i passeggeri potranno gustare i prodotti tipici che vengono serviti ai tavoli a Monaco oltre naturalmente alla birra.



Inoltre su questi stessi voli si potrà respirare ancora di più l’atmorfera dell’Oktoberfest grazie a hostess e steward, che saliranno a bordo con i costumi tipici della tradizione.