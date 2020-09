Qantas, un altro sold out: a ruba i carrelli bar dei B747 ritirati dalla flotta

12:58

Sembra che ci sia una particolare passione per i viaggi in aereo in Australia, dove in molti stanno spendendo anche cifre di rilievo pur di portarsi a casa ‘esperienze’ legate appunto al mondo del trasporto aereo. E sull’onda di questo entusiasmo la compagnia aerea Qantas si è resa protagonista di un altro sold out in pochi minuti.

Dopo l’incredibile successo di pubblico del Nowhere Flight di ottobre, i cui biglietti sono stati venduti in dieci minuti, il vettore ha fatto centro mettendo in vendita i carrelli bar con i quali hostess e steward servono da bere ai passeggeri durante il volo. Secondo quanto riportato da Simpleflying, la Qantas nelle scorse settimane aveva deciso di pensionare i B747 della flotta come mossa per contenere i costi, considerate le restrizioni che stanno bloccando i voli internazionali da e per l’Australia.



Nel tentativo di fare cassa, però, la compagnia ha deciso di vendere online i carrelli bar compresivi delle bevande servite a bordo a 1.500 dollari l’uno oppure 256mila punti del programma frequent flyer. Il risultato è stato sorprendente: anche in questo caso in pochi minuti tutti i carrelli sono stati venduti.