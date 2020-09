Etihad Wellness protagonista del webinar TTG

di Amina D'Addario

11:08

È dedicato a Etihad e alle sue novità in tema di procedure anti-Covid il webinar di TTG Italia che si terrà domani 29 settembre. Durante l'appuntamento saranno presentati gli ultimi aggiornamenti riguardanti il network e l'iniziativa 'Etihad Wellness', l'ampio e completo programma di misure igienico-sanitarie per assicurare che i viaggiatori siano protetti durante il loro viaggio.

Si parlerà in particolare dell'introduzione del Wellness Ambassador, personale appositamente qualificato per fornire informazioni e tutele sanitarie essenziali agli ospiti. Inoltre si parlerà del lancio dei Wellness Kit personali per tutti gli ospiti a bordo e dell'adozione di procedure di pulizia profonda su tutti gli aeromobili e punti di contatto.



Inoltre, il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi presenterà le ultime novità sulla destinazione tra cui il programma di certificazione 'Go Safe' e le nuove aperture previste fino al 2021.