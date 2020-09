Aeroporto di Berlino: il 31 ottobre aprirà solo il Terminal 1

17:30

L’aeroporto di Berlino aprirà come previsto il 31 ottobre. Ma sarà un’apertura soft, considerando il momento del settore e la domanda bassa per i voli.

Lo scalo che doveva essere inaugurato nel 2012, apertura poi rinviata più volte per i noti problemi emersi nel corso del controlli, sembra finalmente pronto per entrare in servizio e le compagnie si stanno già attrezzando per lo spostamento nella nuova struttura.



Il 31 ottobre, però, entrerà in servizio solamente il Terminal 1, mentre per il secondo bisognerà aspettare la metà del prossimo anno: solo allora, in concomitanza con una vera ripresa del traffico, avrà senso avere in servizio tutto lo scalo.