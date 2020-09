Vueling, la flessibilità ora si chiama FlexFly

14:43

Si chiama FlexFly la nuova policy Vueling che permette ai clienti di modificare la data e l’ora del volo per qualsiasi rotta pagando soltanto l’eventuale differenza tariffaria.

Il vettore del gruppo Iag amplia le opzioni in ottica della massima flessibilità per agevolare le modifiche in caso di imprevisti o cambiamenti dell’ultimo minuto senza costi aggiuntivi. “Inoltre – spiega la compagnia in una nota -, i passeggeri che hanno scelto la tariffa speciale TimeFlex possono modificare i loro voli tutte le volte che lo desiderano”.



In aggiunta, Vueling ha anche introdotto un’assicurazione di annullamento che consente di recuperare la prenotazione se uno dei passeggeri è malato, anche in caso di positività al Covid-19.