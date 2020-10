I treni di lusso in adv: la proposta di Ferrovia Retica per l'inverno

di Oriana Davini

09:14

Un prodotto perfetto per l'inverno, vicino all'Italia e adatto anche a una clientela di alto livello: è quello portato nelle adv da Ferrovia Retica, ferrovia ufficiale del Canton Grigione in Svizzera.

Pubblicità

Due le frecce all'arco della società guidata in Italia da Enrico Bernasconi: il trenino rosso del Bernina e la sua controparte luxury, il Bernina Express, e il cosiddetto treno dei ghiacciai, il Glacier Express, da poco arricchito con la carrozza Excellence, che garantisce posto finestrino, menu degustazione da cinque portate e accoglienza dedicata.



"Negli ultimi 10 anni c'è stata una crescita esponenziale di clientela italiana a bordo del Bernina Express, tanto da costituire ormai il 15 per cento dei passeggeri", conferma Bernasconi. Un successo che non si ferma nemmeno davanti al Covid: "Le previsioni per l'inverno sono ottime: abbiamo già molte prenotazioni per l'autunno-inverno, anche grazie al fatto che chi ha annullato il viaggio in primavera l'ha posticipato in questa stagione". Fondamentale il canale trade, con i due t.o. partner ufficiali, Il Girasole Viaggi e Adrastea Viaggi, e "un fitto programma di attività per la distribuzione".