Sardegna, taglio dei voli in continuità: riunione con Enac e Alitalia

Ripristinare in Sardegna i collegamenti in regime di continuità cancellati con l’inizio della stagione invernale. Questo l’obiettivo del vertice convocato per domani mattina tra il comitato di monitoraggio della continuità presieduto dall'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna Giorgio Todde, un rappresentante della Regione, di Enac e di Alitalia.

Allo stato attuale, spiega l’Unione Sarda, solo due dei tre voli giornalieri previsti dal contratto dei servizi sono garantiti, in un calendario che colpisce soprattutto gli scali del Nord dell’isola, ossia Alghero e Olbia, dove gli ultimi collegamenti per Roma sono alle 11 e i primi da Milano per la Sardegna solo alle 15.