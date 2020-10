Alitalia, la richiesta di Leogrande: prolungare la cigs di 11 mesi

14:05

Undici mesi aggiuntivi di cassa integrazione per 6.828 dipendenti. È questa la richiesta del commissario Giuseppe Leogrande per Alitalia, ufficializzata con die lettere inviate a sindacati e Governo.

La richiesta, dunque, è più estesa rispetto a quanto ipotizzato qualche mese fa. La Cigs attualmente in atto scadrebbe il 31 ottobre e verrebbe così prolungata fino al 23 settembre e non fino al 31 marzo come ipotizzato in un primo momento.



Come riportato da ilsole24ore.com, la cassa riguarderebbe 1.024 piloti (inclusi 458 comandanti), 2.315 assistenti di volo e 3.283 addetti del personale di terra. Ma la misura riguarderà un numero maggiore di dipendenti, dal momento che la cassa sarà a rotazione. Ma considerando che il personale è diminuito dal 24 marzo ad oggi l’impatto sarà più pesante.