Un nuovo vettore per la Norvegia: torna il brand  Braathens

17:38

Nonostante la devastante crisi che sta attraversando il trasporto aereo, non mancano i progetti per la creazione di nuovi vettori in grado di intercettare l’onda della ripresa. L’ultimo in ordine di tempo arriva dalla Norvegia, Paese dove si sta per insediare con i voli domestici anche Wizz Air in competizione con Sas e Norwegian.

Dovrebbe partire con 5 aerei la nuova Braathens, nome storico del settore: Braathens Safe entrò in scena nel lontano 1946 fondata dall’omonima famiglia e restò in pista fino al 2004, anno della fusione con la Sas con conseguente sparizione del brand.



A rilanciare il marchio sarà il nipote del fondatore della prima compagnia, il 34enne Erik Braathen, che vuole puntare, almeno inizialmente, sui voli interni. Secondo il fondatore questo rappresenta il momento ideale per progettare il lancio di una nuova compagnia in grado di intercettare il mercato del futuro, grazie anche alla possibilità di accedere al mercato degli aeromobili con prezzi più contenuti rispetto al passato.