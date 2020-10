08:03

Ultimo volo commerciale per i B747 targati British Airways. La compagnia manda ufficialmente in pensione la ‘Regina dei cieli’, come era stato soprannominato l’aeromobile.

Il B747 è rimasto nella flotta del vettore per quasi 50 anni: ora in forze ce n’erano 31 esemplari, di cui è stato disposto il ritiro immediato. Ma lo storico aereo è riuscito ancora a partecipare ai festeggiamenti per i 100 anni della compagnia.



I motivi del pensionamento

Tra i fattori che hanno portato alla decisione di non utilizzare più i B747, gli elevati livelli di consumo. Il piano prevede infatti che vengano sostituiti con A350 e A787, che sfruttano tecnologie più recenti.



La decisione viene comunque descritta come ‘dolorosa’ dal ceo di British Alex Cruz, che ha ricordato di aver effettuato per la prima volta nella sua vita un volo a lungo raggio proprio a bordo di un B747.