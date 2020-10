Ryanair potenzia Bari: 17 voli settimanali in più sulle rotte interne

11:09

Incremento del 25 per cento dell’offerta per i voli da e per l’aeroporto di Bari. Ryanair implementa la capacità sulle rotte domestiche italiane potenziando lo scalo pugliese. Qui nella programmazione invernale verranno aggiunte 17 frequenze settimanali.

Le destinazioni coinvolte dall’aumento dell’offerta sono Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Trieste, Torino e Venezia. Lo scalo siciliano è quello che vedrà il maggior numero di voli aggiuntivi, 4, seguito da Bologna, Bergamo e Venezia.



“L’Italia ha dimostrato un’incredibile resilienza durante questa crisi – ha commentato il direttore commerciale Jason Mc Guinnes - e la crescita di Ryanair è la risposta alla straordinaria domanda dei consumatori e al continuo lavoro dell’aeroporto di Bari nel garantire efficienza operativa e tariffe aeroportuali competitive”.