08:35

Cosa sarà dopo? Quale scenario avremo di fronte quando probabilmente il vaccino oppure una cura saranno in grado di mettere fine all’emergenza e nel mondo si ricomincerà a volare in maniera più o meno regolare? Ha cercato di rispondere anche a queste domande il talk show ‘Compagnie aeree in volo tra passato e futuro’ moderato dal direttore di TTG Remo Vangelista nel corso di TTG Travel Experience. Risposte difficili da dare nella situazione attuale e impossibili per quanto riguarda le tempistiche. Ma è necessario comunque guardare avanti mentre si lotta ogni giorno con il coltello tra i denti.

Pubblicità

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link