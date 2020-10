Qantas prevede di non volare tra Uk e Australia per un anno

11:56

I collegamenti tra Regno Unito e Australia di Qantas non saranno ripristinati almeno per un anno. Questa, almeno, è la previsione della stessa compagnia aerea tenendo conto dello stato attuale delle cose. Il vettore, sottolinea travelmole.com, non stima di riprendere i collegamenti lungo raggio tra le due mete prima della disponibilità di un vaccino.

Intanto, Qantas sarebbe alla ricerca di possibilità di nuove rotte sulle mete a basso rischio dell’Asia Pacifico. Attualmente i numeri del vettore hanno ripreso a crescere, ma restano fermi al 30% rispetto ai livelli pre-pandemia.



A livello finanziario, la compagnia ha perso circa 100 milioni di dollari australiani nel primo trimestre.



Per quanto riguarda i prossimi mesi, invece, il vettore si aspetta una forte crescita del turismo interno.