La Iata sospende due compagnie dal Bsp

12:16

Effetto Covid sui conti delle compagnie: Iata sospende due vettori dal Bsp a poche ore di distanza. Si tratta dell’aerolinea venezuelana Avior e di Air Namibia.

La notizia arriva dalla Spagna: preferente.com parla di due lettere inviate alle agenzie di viaggi dove si parla di una sospensione con effetto immediato.



L’associazione del trasporto aereo chiede dunque alle agenzie di viaggi di pagare gli importi eventualmente in sospeso direttamente ai due vettori in questione.



Per quanto riguarda Avior, era di pochi giorni fa la notizia che la compagnia avesse cancellato le vendite sia in Spagna che nel resto d’Europa.