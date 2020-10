Ryanair sospende temporaneamente tre basi in Irlanda

10:07

Non si arresta il braccio di ferro tra Ryanair e il Governo irlandese. Le politiche fortemente restrittive messe in atto dall’esecutivo per combattere la pandemia hanno infatti indotto la compagnia low cost a nuovi tagli nel Paese e dal 4 novembre alla metà di dicembre chiuderà tre basi.

Gli scali interessati dalla sospensione dei collegamenti, secondo quanto riportato da Preferente, sono quelli di West Ireland, Cork e Shannon, mantenendo l’operatività irlandese solamente sull’aeroporto di Dublino.



La compagnia low cost ha effettuato diversi interventi sul network nel corso delle ultime settimane rivedendo al ribasso l’offerta in diversi Paesi. Per contro son aumentati, in Italia, i collegamenti domestici nell’asse Nord-Sud.