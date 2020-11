Air Malta lancia i voli garantiti per la programmazione invernale

12:54

Ventuno destinazioni e 156 voli alla settimana con l’impegno di garantire ai clienti almeno il 50 per cento della programmazione. È lo schedule invernale di Air Malta, che conferma anche la politica di rinuncia alle commissioni sulla r-prenotazione nel caso in cui i clienti vogliano modificare, per qualsiasi motivo, i voli prenotati.

Per l’Italia la programmazione invernale prevede voli da La Valletta verso Catania, Palermo, Roma e Milano Linate, tre delle quali inserite nell’elenco delle destinazioni ‘garantite’. Fa eccezione solamente lo scalo del capoluogo siciliano.



Una sola invece la novità tra le destinazioni, vale a dire Madrid, mentre resta per ora in stand by il volo su Mosca, per la quale resta ancora l’incertezza in merito alla dichiarazione di corridoi di viaggio sicuri da parte dei governi di entrambi i paesi.