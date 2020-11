Continuità territoriale in Sardegna: Alitalia ripristina i voli serali

14:46

Decolleranno intorno alle 19 i voli per Fiumicino da Alghero e Olbia operati da Alitalia. Il vettore di bandiera ha infatti scelto la fascia serale per garantire il secondo collegamento quotidiano dalla Sardegna a Roma, in aggiunta a quello previsto la mattina presto.

Non ci sono invece cambiamenti per quanto riguarda la tratta verso Milano, riporta La Nuova Sardegna: da Alghero è prevista solo una frequenza giornaliera mentre da Olbia a Linate si parte sia la mattina presto che il pomeriggio alle 17.



L'offerta messa a punto da Alitalia, spiega il quotidiano sardo, è lontana da garantire il servizio di continuità territoriale previsto dal contratto: sul tema tace per ora la Regione ma a levare lo scudo di protesta è William Zonca, segretario regionale di Uiltrasporti, che chiede un'indagine immediata delle commissioni Trasporti e Bilancio del Consiglio regionale. O. D.