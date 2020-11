Vueling: il vademecum per i bagagli in stiva e in cabina

14:01

Un nuovo servizio 'à la carte' che dà ai passeggeri la possibilità di scegliere tra il check-in gratuito del bagaglio o la possibilità di portarlo in cabina.

La policy sul bagaglio a mano di Vueling cambia, con l’obiettivo di limitare il numero di bagagli a mano in cabina per diminuire il più possibile i contatti a bordo e ottenere anche una maggiore agilità nel sistema di imbarco e sbarco dai voli.



Le opzioni per i passeggeri

Ecco le opzioni per i clienti. Innanzitutto la borsa gratuita in cabina resta, ma il vettore ne ha ampliato le dimensioni portandole a 40x20x30 cm. Coloro che, invece, scelgono le tariffe Optima, Family e TimeFlex avranno inclusa la possibilità di portare una piccola valigia in cabina (del peso di 10 kg e delle misure 55x40x20 cm). Chi ha optato per la tariffa Basic e desidera avere a bordo la valigia, potrà noleggiare il servizio "Il mio bagaglio a mano in cabina", servizio compreso anche con l’acquisto del "Priority Boarding" o dei posti nelle prime file.



Infine tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla tariffa, potranno effettuare il check-in del bagaglio in stiva ai banchi del check-in (o tramite il check-in online) senza costi aggiuntivi.



Il protocollo anti-Covid

Per quanto riguarda, invece, la politica anti-Covid del vettore, prima di volare Vueling consiglia a tutti i passeggeri di effettuare il check-in online gratuitamente attraverso l’app ufficiale della compagnia. È inoltre fondamentale che tutti i clienti, prima di viaggiare, verifichino documenti e test richiesti necessari per entrare in un paese diverso.



Infine come in tutti i mezzi pubblici è obbligatorio l'uso della mascherina durante tutte le fasi del volo e, una volta a bordo, i filtri d’aria degli aerei Vueling rinnovano l'aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca proveniente dall'esterno.



La compagnia ha inoltre rafforzato la pulizia interna degli aeromobili, aumentando la frequenza e utilizzando prodotti specifici approvati dall'Easa (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea).