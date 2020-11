Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni, tariffa Flex gratuita

12:25

Prendono il via le prenotazioni per la programmazione 2021 di Corsica Sardinia Ferries, che per il prossimo anno punta a confermare la propria programmazione verso le destinazioni di Sardegna, Corsica, Baleari e Sicilia.

Pubblicità

La parola d’ordine in questo caso sarà flessibilità: la compagnia ha infatti deciso di rendere gratuita l’opzione tariffa Flex e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile.



“Frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, affidabilità, miglioramento costante del servizio e dell’offerta sono le caratteristiche principali della compagnia delle Navi Gialle – si legge in una nota – che in aggiunta quest’anno regalerà la flessibilità”.