Il Governo britannico vara un pacchetto di aiuti per gli aeroporti

15:24

Il governo britannico ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per gli aeroporti e il loro personale. Gli aiuti riguarderanno i costi fissi e saranno limitati a 8 milioni di sterline per sito aeroportuale.

Come riportato da TTG Media, il programma che si concretizzerà all’inizio del 2021 "sosterrà i posti di lavoro e rafforzerà le economie locali", ha affermato in una nota il Dipartimento per i trasporti. Il piano giunge nel momento in cui il Governo annuncia un nuovo schema per ridurre la quarantena di 14 giorni fino a due terzi.



Il cancelliere Rishi Sunak ha dichiarato: “L'industria aeronautica è vitale per la nostra economia, motivo per il quale l’abbiamo sostenuta durante la crisi attraverso il programma di mantenimento dei posti di lavoro, dei prestiti e dei differimenti fiscali. Questo nuovo pacchetto di supporto per gli aeroporti, insieme a un nuovo regime per gli arrivi internazionali, aiuterà il settore a decollare ancora una volta mentre ci riprendiamo dalla pandemia”.