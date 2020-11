Fusione Ana e Jal in Giappone? L'ipotesi fa volare i titoli in Borsa

11:28

Dopo il possibile merger tra Korean Air e Asiana, adesso sui cieli asiatici aleggia un’altra possibile mossa in ottica consolidamento. Dal Giappone arriva infatti l’ipotesi dell’unione tra i due big del Paese, vale a dire All Nippon e Japan Airlines.

Sul possibile affare al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma l’ipotesi filtrata da fonti governative sembra avere incontrato i favori del mercato e nella giornata di ieri i titoli delle due compagnie hanno fatto un discreto balzo in avanti.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, a mettere in campo l’eventualità è stato uno degli advisor del Governo giapponese, Heizo Takenaka, a sua volta ex ministro. Secondo Takenaka il merger sarebbe l’unica soluzione per rendere presto nuovamente profittevole il settore, ottimizzando le risorse ed evitando sovrapposizioni di rotte come avviene tra i due competitor. Non solo: l’advisor ha anche suggerito una riforma dell’intero comparto e l’immissione di diversi miliardi a sostegno di un’industria fondamentale per il Paese.