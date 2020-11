Lufthansa: a ruba gli Eurobond da un miliardo di euro

09:43

Ha avuto una domanda di quattro volte superiore all’offerta l’emissione dell’Eurobond non garantito da un miliardo di euro effettuata da Lufthansa.

Si tratta di obbligazioni dalla durata di 5,5 anni ognuna dal valore nominale da centomila euro, per le quali è previsto un tasso di interesse annuo pari al 3 per cento e la cui scadenza è fissata al 29 maggio del 2026.



“L'operazione – si legge in una nota della compagnia - ha fatto seguito al successo dell'emissione di un'obbligazione convertibile di 600 milioni di euro da parte di Deutsche Lufthansa AG il 10 novembre. Entrambe le emissioni rafforzano ulteriormente la società”. Società che al 30 settembre scorso poteva vantare una liquidità di poco superiore ai 10 miliardi di euro.