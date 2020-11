Trenord, nuove biglietterie automatiche nelle stazioni di Colico, Morbegno e Tirano

16:12

Trenord ha installato nuove biglietterie elettroniche nelle stazioni di Colico, Morbegno e Tirano. Attraverso le nuove emettitrici automatiche sarà possibile acquistare in modo rapido i titoli di viaggio del vettore ferroviario (biglietti singoli, carnet e abbonamenti).

Saranno disponibili anche i carnet per l’area Stibm e i ticket per gli itinerari turistici Discovery Train, nonché per il servizio aeroportuale Malpensa Express.



Le nuove emettitrici di biglietti dispongono di un grande display touch screen e offrono la possibilità di pagamento sia con contanti (monete e banconote) che con carta di credito, in modalità contactless.



L’installazione delle nuove biglietterie, spiega la società in una nota, è parte di un più ampio piano che prevede anche l’ammodernamento di quelle già esistenti, per un investimento complessivo da parte di Trenord di oltre 5 milioni di euro in 2 anni.