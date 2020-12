Korean-Asiana, via libera alla fusione: bocciato il ricorso di un'azionista

15:28

Semaforo verde per la fusione per acquisizione tra Korean Air e Asiana Airlines. Il via libera è arrivato in seguito alla sentenza do un tribunale il ricorso effettuato contro l’operazione, considerata dannosa per gli azionisti di Korean. Non a caso il ricorso era stato presentato da Korea Corporate Governance Improvement, uno dei fondi azionisti di Korean.

Con la fusione si creerà un nuovo colosso dell’aviazione internazionale, che entrerà nella top ten mondiale in termini di dimensioni e nella top 15 in termini di destinazioni servite. Potrà contare su una flotta di oltre 250 aerei e un valore in asset stimato in 36 miliardi di dollari.



Per rilevare Asiana Korean effettuerà un investimento da 1,6 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Preferente.