Wizz Air presenta i charter flessibili per incentive e viaggi aziendali

Wizz Air amplia il servizio e introduce il servizio di voli charter flessibili. Il servizio è disponibile per viaggi aziendali, viaggi incentive, tour multi-stop e voli di rimpatrio ed è completamente personalizzabile.

La proposta prevede la massima flessibilità per le organizzazioni che desiderano trasportare gruppi fino a 239 passeggeri, con la possibilità di poter scegliere il servizio, la rotta e l'orario più adatti alle loro esigenze. Che si tratti di trasportare dipendenti per riunioni di lavoro, di far volare squadre sportive per i tornei o di far tornare turisti bloccati nel loro paese d'origine, il servizio di charter fornisce una soluzione conveniente e personalizzabile per qualsiasi gruppo numeroso. I voli charter personalizzati si aggiungono ai servizi di rimpatrio esistenti di Wizz Air, che da marzo ha operato oltre 50 voli di rimpatrio, riportando a casa oltre 3mila 600 passeggeri.



George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air afferma: “Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente il nostro servizio di voli charter, offrendo alle organizzazioni un'esperienza di viaggio completamente personalizzabile, efficiente e flessibile. Durante questo anno impegnativo, abbiamo adattato agilmente le nostre operazioni per sostenere gli sforzi di rimpatrio. Ora stiamo espandendo questo servizio supportando gruppi più grandi, da squadre sportive e orchestre a imprese e agenzie governative”.