Delta estende al 31 marzo la cancellazione della commissione per il cambio biglietto

08:47

È stato esteso fino al 31 marzo del prossimo anno il cambio biglietto a zero costi di Delta Air Lines. Nessuna commissione quindi per le modifiche sui biglietti della compagnia aerea americana acquistati fino a quella data.

“Il nostro approccio è sempre stato quello di mettere le persone al centro di tutto – sottolinea il ceo Ed Bastian -, ed è per questo che stiamo prorogando la cancellazione della commissione per il cambio del biglietto, e modificando per sempre alcune operazioni, in modo che i nostri clienti dispongano della tranquillità e della fiducia di cui hanno bisogno, ben oltre la fine dell’epidemia”



Oltre a prorogare la cancellazione della commissione per la modifica del biglietto, Delta elimina ora in maniera definitiva i costi per la modifica di tutti i viaggi internazionali con partenza dal Nord America, con effetto immediato (ad eccezione della tariffa basic economy).