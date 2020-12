Trapani, la continuità territoriale riparte con Albastar e Tayaranjet

15:19

Da domani, venerdì 18 dicembre, riparte la continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi. Dopo i primi due differimenti legati all'emergenza sanitaria e alla scarsità di prenotazioni l’Enac ha infatti inviato alle compagnie aggiudicatarie delle rotte l'atto aggiuntivo allo schema di convenzione per i prossimi tre anni, che fissa la nuova partenza.

A servire le rotte onerate saranno Tayaranjet per Ancona, Perugia e Trieste e Albastar per Brindisi, Napoli e Parma.

Intanto è iniziata oggi all’aeroporto la procedura per effettuare i tamponi gratuiti per il Covid-19 su tutti i passeggeri in arrivo da tutte le destinazioni.



I test, effettuati dall’Asp di Trapani, danno l’esito in 15 minuti. Se il passeggero ha una certificazione di tampone negativo, effettuato entro le 48 ore precedenti, non dovrà rifarlo.