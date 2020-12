09:36

Fine dell’attesa. Questo pomeriggio con una conferenza stampa online i vertici di Ita-Alitalia alzeranno il velo sul piano industriale della compagnia aerea appena presentato al consiglio di amministrazione. Piano che poi lunedì 21 verrà sottoposto alle Camere.

Quella che verrà presentata oggi sembra configurarsi come una mini Alitalia: una partenza soft con circa 50 aerei in flotta, come anticipato da Il Sole 24 Ore di oggi, e 5mila dipendenti. Una partenza a ranghi ridotti in attesa che il mercato possa ripartire grazie alla diffusione del vaccino su scala internazionale.



Lungo raggio in stand by

Se la nuova Alitalia punterà forte nel futuro sul lungo raggio e sulle rotte intercontinentali, non sarà così nella fase di avvio, prevista per la prossima primavera. Si prevede infatti che di aerei long haul ne restino solo 6 per servire una manciata di destinazioni, le più richieste del mercato.



Alleanze

Per le alleanze sembrano confermate le trattative con i soliti noti, ovvero Lufthansa da una parte e Air France-Klm e Delta dall’altra. Ma i tempi per definire gli accordi non saranno immediati.