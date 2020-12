Ryanair contro gli aiuti di Stato ad Air Europa: “Violano le leggi dell’Ue”

14:05

“Il piano della Società statale per le partecipazioni industriali (Sepi), secondo il quale Air Europa riceverà 475 milioni di euro, è accessibile solo alle compagnie aeree con licenza di esercizio spagnola e come tale è discriminatorio e viola la legislazione dell’Unione europea”.

È questa la motivazione che ha portato Ryanair a presentare ricorso contro l’approvazione, da parte della Commissione europea, del Fondo a sostegno della solvibilità delle imprese strategiche creato dallo Stato spagnolo e dotato di 10mila milioni di euro. Parlando a preferente.com un portavoce di Ryanair afferma che il gruppo “impugnerà dinnanzi ai tribunali europei tutti i casi in cui vengono concessi aiuti di Stato contro la legislazione dell’Ue, adducendo come motivazione il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e della libertà di offrire servizi”.



"Un ruolo da protagonista"

Nel caso specifico del salvataggio concesso alla compagnia aerea di Globalia, Ryanair sostiene di aver giocato un ruolo molto più rilevante di quello di Air Europa nel mercato spagnolo. “Air Europa - dice l’intervistato - è una compagnia aerea in perdita, con solo il 7% di quota di mercato in Spagna. Ryanair, invece, ha trasportato più di 50 milioni di passeggeri nel 2019, diventando la più grande compagnia aerea di questo Paese".