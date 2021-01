Ryanair: stop al supplemento per cambio volo fino al 31 marzo

12:24

Ryanair gioca la carta della flessibilità, Per affrontare un momento particolarmente complesso per il comparto aereo la low cost ha annunciato l’estensione dell’annullamento del supplemento per il cambio volo.

Lo stop alla fee viene infatti prolungato per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo. La campagna è stata lanciata con la frase: “Prenota ora e, se i tuoi piani cambiano, anche la tua prenotazione può cambiare”.



Il nodo delle restrizioni

La decisione è stata presa alla luce del prolungamento delle restrizioni ai viaggi adottate come contromisura della pandemia. Come sottolinea la nota diramata dal vettore, l’iniziativa è stata lanciata anche alla luce delle prenotazioni in vista della Pasqua e dell’estate.



Il vettore afferma infatti che, secondo le previsioni, per le festività primaverili e il periodo di picco, i viaggi aerei potrebbero ripartire in seguito al lancio dei vaccini contro il Covid in particolare nel Regno Unito e in Danimarca, oltre che nei diversi stati dell’Europa.



I viaggi prenotati potranno essere modificati o posticipati fino a ottobre 2021.