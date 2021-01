Qatar Airways, al via da marzo lo Iata Travel Pass

09:16

Da marzo 2021 Qatar Airways sarà la prima compagnia aerea del Medio Oriente a iniziare la sperimentazione della app mobile Iata Travel Pass 'Digital Passport'.

La prima fase di test del passaporto digitale sarà condotta sulla rotta della compagnia da Doha a Istanbul, consentendo ai passeggeri di ricevere i risultati del test Covid-19 e verificare che siano idonei a effettuare il proprio viaggio. Iata Travel Pass fornirà anche informazioni aggiornate sui regolamenti sanitari COVID-19.



L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha commentato: "Siamo determinati a garantire che Qatar Airways diventi la prima compagnia aerea del Medio Oriente a iniziare a testare l'innovativa tecnologia Iata Travel Pass e siamo impegnati a sostenere l'industria aerea nel suo complesso attraverso l'Industry Advisory Panel della Iata. Come leader del settore e unica compagnia aerea globale classificata 5-Stars, siamo impegnati a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei nostri passeggeri in ogni fase del loro viaggio. Lo Iata Travel Pass agisce come un 'passaporto digitale' per i viaggiatori ed è un ulteriore strumento nella nostra lotta contro la diffusione del Covid-19. Speriamo che, investendo in questa tecnologia, saremo in grado di incoraggiare ulteriormente i passeggeri di tutto il mondo ad avere maggiore fiducia nella sicurezza dei viaggi aerei e iniziare a pianificare viaggi futuri nei prossimi mesi".



Alexandre de Juniac, direttore generale e amministratore delegato della Iata, ha aggiunto: "Qatar Airways sta mostrando la sua leadership nel settore. Iata Travel Pass verificherà i test o le credenziali di vaccinazione dei viaggiatori, chiave per sbloccare i viaggi senza misure di quarantena. La prova del passaporto digitale di Qatar Airways ci aiuterà anche a dimostrare che gli standard globali dell'Icao per i passaporti digitali funzionano. E metterà in evidenza la necessità per i governi di accelerare il loro lavoro con l'industria per sviluppare standard globali per i certificati sanitari, un fattore critico per ricollegare il mondo in modo sicuro".