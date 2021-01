Ethiopian e CemAir rafforzano l’accordo interline

12:32

Si rafforza la partnership tra Ethiopian Airlines e CemAir. Le due compagnie aeree hanno iniziato a implementare un accordo interline, che consente ai passeggeri di viaggiare senza interruzioni con un unico biglietto e a costi inferiori tra le destinazioni incluse nei network dei due vettori.

“Nel nostro continuo sforzo di espandere il nostro servizio oltre la nostra vasta rete in Africa, siamo felici di collaborare e aggiungere CemAir alla nostra lista di partner in crescita in Africa”, spiega in una nota Rahel Asefa, vice presidente marketing di Ethiopian Airlines.



“Siamo orgogliosi della nostra partnership con Ethiopian Airlines – aggiunge Miles van der Molen, ceo di CemAir -. Ethiopian è un partner forte e con i significativi cambiamenti nell’industria aerea sudafricana non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre espandiamo la nostra rete sia a livello nazionale che internazionale. I prossimi anni rappresentano un’opportunità senza precedenti nel settore e vediamo la nostra espansione futura strettamente legata al successo dei nostri partner”.