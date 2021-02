British Airways testerà il passaporto sanitario sui voli verso gli Usa

11:43

British Airways inizierà a testare il passaporto sanitario digitale sui voli verso gli Stati Uniti. Dal 4 febbraio sarà disponibile per i passeggeri delle rotte transatlantiche in partenza dal Regno Unito l’app VeriFLY.

Attraverso l’applicazione, si legge su TravelMole, i passeggeri potranno verificare di essere in possesso dei requisiti necessari per accedere negli Usa.



Come funziona

Sulla piattaforma i viaggiatori dovranno infatti caricare le informazioni sul volo e alcuni dati personali, tra cui un test Covid negativo. Una volta controllate le informazioni inserite dall’utente e confrontate le restrizioni in vigore nella destinazione, la app farà comparire sullo schermo un messaggio: ‘fail’, nel caso in cui il viaggiatore non sia in possesso dei requisiti necessari per raggiungere la meta desiderata; ‘pass’ nel caso in cui possa raggiungere la destinazione.