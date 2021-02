Usa, all’aeroporto di Oakland tampone Covid nelle vending machine

19:30

Acquistare il kit per effettuare tampone Covid-19 fai-da-te in una vending machine? Per i viaggiatori in arrivo all'aeroporto internazionale di Oakland, in California, è possibile al costo di circa 140 dollari.

Si tratta del primo scalo americano a offrire questo servizio, un modo per semplificare la vita dei passeggeri e aiutarli a verificare in tempi relativamente brevi il proprio stato di salute. Come riporta travelpulse.com, i kit sono reperibili in tutti i terminal. Basterà fornire un campione della propria saliva da spedire via FedEx e in qualche giorno si riceverà l'esito sul proprio cellulare.



Gaia Guarino