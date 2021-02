10:24

Emirates punta a una ripresa della domanda dalla fine di maggio, in tempo per salvare la stagione estiva.

In un'intervista riportata da Simple Flying, il coo di Emirates Adel Ahmed Al Redha ha illustrato l'attuale ripresa e le proiezioni del vettore per il 2021. Ad oggi, la compagnia sta volando verso 100 destinazioni rispetto alle 140 totali. Nonostante alcune cancellazioni di rotte importanti avvenute negli ultimi mesi in paesi come il Regno Unito e l'Australia, Emirates sta lentamente ricostruendo la propria rete.



Tuttavia, la compagnia stima una ripresa più ampia tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. La previsione si basa sulla probabile vaccinazione di milioni di viaggiatori e sull’allentamento delle restrizioni alle frontiere. Emirates ha poi un altro asso nella manica: a differenza di altre compagnie aeree, Dubai non è solo una destinazione di viaggio popolare, ma è anche aperta ai turisti di tutto il mondo. Anche se le restrizioni di viaggio rimangono rigide a livello globale, Emirates può sempre ricorrere al suo mercato nazionale per ottenere supporto.



Nel complesso, il 2021 si preannuncia un anno molto migliore per Emirates rispetto a quello passato. La nuova cabina premium economy si è già dimostrata molto popolare tra i passeggeri e il vettore ha visto il numero di passeggeri aumentare del 75%-80% in dicembre e gennaio rispetto ai giorni più neri della pandemia.