Norwegian Air, oggi a Roma la protesta degli ex dipendenti. Chiusura anche in Francia

11:54

È prevista per oggi la manifestazione a Roma, davanti all’ambasciata della Norvegia, degli ex dipendenti della filiale italiana di Norwegian. Alla manifestazione indetta dai sindacati parteciperanno i circa 322, tra assistenti di volo e piloti, dipendenti rimasti improvvisamente senza lavoro a Roma Fiumicino senza alcun preavviso.

Secondo quanto reso noto dai sigle sindacali, Norwegian Air Resources Italy, divisione italiana della sussidiaria del vettore norvegese Nar Ltd, sarebbe infatti in liquidazione dopo mesi di difficoltà dovute alla crisi Covid-19.



In Francia

Ed è di oggi la notizia che anche la filiale francese della compagnia è destinata a fare la stessa fine e in questo caso saranno 286 i dipendenti che resteranno senza lavoro. Secondo quanto riportato da Preferente le modalità appaiono in tutto e per tutto simili a quanto avvenuto ai colleghi basati a Fiumicino.



A livello generale la compagnia norvegese è alle prese con un ampio piano di ristrutturazione che stravolgerà totalmente il suo business model, con l’abbandono del lungo raggio low cost e la concentrazione prevalentemente sulle rotte domestiche e di corto raggio.