Nasce SouthEast Airlines: un vettore per la Slovenia dopo Adria

10:31

Anche la Slovenia si prepara all’ingresso di una nuova compagnia aerea. Sull’onda di un trend che sta coinvolgendo mezzo mondo il Paese potrebbe a breve riavere un vettore nazionale a quasi due anni dallo stop di Adria Airways.

La new entry, SouthEast Airlines, nasce dall’idea e dall’ostinazione di un ex pilota della stessa Adria, si legge su Simpleflying, che per alcuni mesi è andato alla ricerca di sostenitori e investitori per fare nascere il nuovo soggetto. Dalla sua ha trovato alcuni esperti del settore, ex colleghi e una società cinese che ha rilevato l’accademia dei piloti di Adria.



L’avventura di SouthEast partirà con un A320 e l’avvio sarà nel segmento charter. Poi la pianificazione prevede una progressiva crescita fino ad arrivare a 6 aerei dello stesso modello in due anni e il contemporaneo ingresso nella linea.