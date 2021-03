Czech Airlines chiede la protezione dai creditori per non chiudere

15:01

Czech Airlines gioca la carta della richiesta di protezione dai creditori per avviare un piano di ristrutturazione ed evitare la chiusura. È questa la mossa messa in campo dalla compagnia ceca dopo il rincorrersi di voci sul rischio di fallimento e licenziamento dei dipendenti. Voci poi smentite dai vertici del vettore, intenzionati a giocarsi il tutto per tutto per fare proseguire l’attività.

La situazione delle casse della compagnia, tuttavia, appaiono poco incoraggianti. Secondo quanto riportato da FlightGlobal nella richiesta di protezione fallimentare emergono debiti verso i fornitori per oltre 37 milioni di euro a cui però se ne dovrebbero aggiungere circa altri 40 nei confronti dei passeggeri non rimborsati per i voli fermati. Cifra che sommata supererebbe il valore degli asset.