Aeroporto di Venezia, online il nuovo sito dedicato alla sostenibilità

21:00

È online il nuovo sito dell’aeroporto di Venezia dedicato all’ambiente e alla sostenibilita. Rivisto nella grafica e arricchito con nuovi contenuti, il portale ambiente.venezia.it si pone come obiettivo quello di informare e mantenere un confronto aperto con tutti gli Enti che hanno responsabilità sui vari argomenti trattati.

Il contenuto del portale si distribuisce in tre macro aree: missione, temi ambientali, news.



“I temi ambientali sono da sempre al centro dei nostri programmi di sviluppo – spiega in una nota Monica Scarpa, amministratore delegato del Gruppo Save -. L’impegno che abbiamo preso per arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2050 è tutt’altro che un atto puramente formale, è un processo che determina un’analisi continua delle migliori soluzioni tecnologiche e l’adozione di progetti all’avanguardia. A tale proposito, anticipiamo che il nostro aeroporto si doterà di un impianto di smaltimento pneumatico dei rifiuti, ad oggi realizzato in Europa dal solo scalo di Oslo-Gardermoen”.