di Silvana Piana

09:26

Eurowings Discover è la nuova compagnia aerea di lungo raggio lanciata da Lufthansa Group. Operativa dalla prossima estate, volerà su destinazioni leisure intercontinentali con una flotta di quattro Airbus 330 configurati con tre classi di servizio e basati negli hub Lh di Francoforte e Monaco.

"Sebbene fortemente basata sul marchio Eurowings, si tratta di una nuova compagnia aerea a tutti gli effetti - ha precisato Jens Bischof, ceo di Eurowings -. Sia le operazioni di volo che la gestione delle compagnie aeree sono separate dalla low cost di corto e medio raggio".



L'evoluzione del progetto

Il progetto iniziale era nato sotto il nome Purple Moon e, successivamente, di Ocean, per poi assumere la denominazione di Eurowings Discover. Helmut Wölfel, direttore commerciale della nuova compagnia, ha precisato, nel corso di ITB Berlin Now, che la scelta dell'A330 "risponde alla necessità di disporre di un aeromobile delle dimensioni giuste. Si presume - ha aggiunto Wölfel - che i voli per le vacanze riprenderanno rapidamente a livello intercontinentale".



Le destinazioni

Eurowings Discover "inizierà a servire otto destinazioni - ha annunciato il chief revenue officer, Marco Götz -: Punta Cana, Las Vegas, Anchorage, Mauritius, Windhoek, Mombasa abbinata a Zanzibar e Calgary in Canada è una nuova aggiunta. I voli saranno prenotabili su tutti i canali di vendita nel corso del secondo trimestre. Stiamo inoltre sviluppando una piattaforma flessibile per i t.o.".



La nuova aerolinea tedesca lungo raggio impiegherà circa 350 dipendenti, molti dei quali avevano precedentemente perso il lavoro in altre compagnie del Gruppo Lufthansa a causa della pandemia. Eurowings Discover utilizzerà il codice 4Y come codice Iata, che ricorda il codice 4U di Germanwings.