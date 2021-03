08:04

Volotea aggiunge un’altra bandierina sulla mappa dello Stivale. La compagnia avvia infatti le operazioni su Milano Linate, su cui inizierà a volare dal prossimo giugno.

Lo scalo meneghino sarà collegato con Catania, Lampedusa e Pantelleria: i voli verso il Fontanarossa partiranno il 4 giugno e saranno operati 7 giorni su 7, mentre quelli dalle due isole decolleranno il giorno seguente, con due frequenze a settimana, il sabato e la domenica.



L’offerta in campo

“Debuttiamo presso Linate con un’offerta di 72.000 posti in vendita, sicuri di rendere più agevoli e facili gli spostamenti verso Catania e verso due tra le più belle isole siciliane - commenta Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. L’avvio delle nuove rotte da Milano Linate, oltre ad offrire ai nostri passeggeri ben 3 nuove opportunità di volo, riconferma il nostro impegno nel sostenere il settore turistico, così duramente provato dalla pandemia Covid-19”.



Andrea Tucci, Vp Aviation Business Development di Sea, sottolinea inoltre le recenti modifiche allo scalo: “La nostra infrastruttura, smart e veloce, grazie ai recenti investimenti fatti sul terminal e sull'accessibilità, ricalca ora modelli tipici di city airport di successo come quello di London City".