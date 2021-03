Aeroporto di Torino, via all’estate: 8 nuovi voli nazionali e 3 internazionali

16:24

Parte la stagione estiva dell’aeroporto di Torino. La programmazione dello scalo per la stagione comprende un totale di 58 collegamenti per 14 compagnie aeree.

La crescita principale sul fronte dei collegamenti riguarda le rotte nazionali, in particolare verso il Sud Italia e le isole, con un incremento dell’offerta del 58% per il numero di frequenze settimanali rispetto all’estate 2019.



Tra le mete con il maggiore incremento la Sardegna, con voli su Alghero, Cagliari e Olbia, seguita dalla Puglia (Bari e Brindisi). La Sicilia è collega con Catania, Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria.



Otto le nuove tratte per l’estate: Olbia e Palermo con Blue Air; Cagliari, Lamezia Terme e Napoli con Ryanair; Bari e Palermo, con Wizz Air; Olbia con easyJet.



Sul fronte internazionale, le novità riguardano Grecia e Baleari, con la nuova tratta su Mykonos di Volotea e la riattivazione dei voli su Palma de Mallorca (Volotea) e Ibiza (Ryanair). Tra le novità anche l’Est europa con Leopoli (Ryanair) e Bacau (Wizz Air).