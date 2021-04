Albastar lancia la programmazione estiva da Milano Bergamo

12:55

Collegamenti verso le isole italiane, il Sud Italia e una destinazione internazionale. Queste le principali novità che compongono la programmazione estiva di Albastar dall’aeroporto di Milano Bergamo.

La compagnia aerea ha alzato il velo sullo schedule (già prenotabile sul portale del vettore e in agenzia), che prevede voli settimanali e bisettimanali verso Lampedusa, Sicilia e Sardegna, Calabria, Puglia e Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira.



“Siamo contenti di offrire una valida programmazione estiva dalla nostra base operativa di Milano Bergamo, dove negli ultimi anni siamo stati il vettore leisure di riferimento, grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione con il management di Sacbo e i tour operator partner – spiega in una nota Giancarlo Celani, direttore commerciale & deputy coe di Albastar -. Il nostro obiettivo è di ampliare il network non appena le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria permetteranno di pianificare nuove destinazioni, ritornando a operare in pieno regime tutte le mete che abbiamo dovuto momentaneamente sospendere o ridurne le frequenze”.



Lo schedule

I servizi verso Porto Santo saranno operati ogni venerdì, dal 4 giugno al 29 settembre; quelli per Alghero, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme e Olbia ogni sabato, dal 5 giugno fino al 25 settembre. Quelli per Lampedusa ogni sabato, dal 29 maggio al 2 ottobre, e ogni domenica, dal 30 maggio fino al 3 ottobre; quelli per Brindisi e Catania ogni domenica, dal 6 giugno fino al 26 settembre.



“La fiducia che la compagnia aerea Albastar ripone nell’aeroporto di Milano Bergamo, in una fase delicata come la programmazione della ripartenza, conferma il successo di una collaborazione che trova riscontro nei risultati reciproci e per questo premiata negli anni dai passeggeri – dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo –. L’elenco dei voli risponde all’attesa e significativa domanda verso le mete di turismo estivo nazionali, come pure la nuova destinazione di Porto Santo, isola con meravigliose spiagge di sabbia finora non collegata con Milano Bergamo, aggiunge un’offerta di sicuro richiamo in un contesto di auspicabile superamento della lunga fase di pandemia”.