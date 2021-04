Flydubai pronto a rimettere in volo tutti i suoi B737 Max

12:42

Flydubai programma di ripristinare l'intera flotta di Boeing 737 Max entro i prossimi 2 mesi riportando in volo gli aerei ormai fermi dal 2019.

Le prime rotte a essere operate saranno quelle più vicine al suo hub, quindi in direzione Pakistan e Iran, a cui seguiranno le destinazioni europee.



I primi 5 aeromobili decolleranno domani e porteranno i passeggeri a Sialkot, nella regione del Punjab.



Come riporta thenationalnews.com, circa 12 Paesi nel network della compagnia non hanno ancora detto sì al ritorno dei 737 Max, e tra questi vi sono India e Russia. Nel frattempo, Flydubai ha addestrato 233 tra i suoi piloti con un training speciale per sedere al cockpit di questo Boeing, mentre i restanti 522 avranno la medesima qualifica entro fine anno. G. G.