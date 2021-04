Emirates testa il Travel Pass Iata

10:11

Emirates ha iniziato a testare il Travel Pass di Iata. La prima sperimentazione è stata fatta ieri sul volo Dubai-Barcellona EK 185. I passeggeri hanno potuto utilizzare l’app, mostrando le informazioni relative ai test Covid-19 prima dell’imbarco.

“Il futuro è rappresentato dalla capacità di processare in modo digitale i dati dei passeggeri relativi al Covid-19 – spiega in una nota Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates -. Siamo felici di essere fra i primi partner di Iata a testare l’iniziativa in tempo reale e presto lanceremo altre attività per migliorare ulteriormente la customer experience”.



Il test si è svolto su voli selezionati da Dubai a Barcellona e da Londra Heathrow a Dubai. Prossimamente lo strumento sarà adottato anche su altre rotte.