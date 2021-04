09:51

"Invece delle quarantene fiduciarie, che sono strumenti difficilmente controllabili, abbiamo bisogno di utilizzare molto di più e con velocità i modelli di testing che hanno dimostrato di funzionare". Per Ivan Bassato, direttore operation di Adr, sono i voli 'Covid tested' la strada per la ripartenza del settore aereo.

"Oggi - ha detto intervenendo a un webinar organizzato da The Watcher Post - si può circolare solo per ragioni legate alle professioni, allo studio, al lavoro", mentre invece "abbiamo ormai misure molto solide per garantire ai passeggeri di viaggiare in sicurezza e non c'è motivo di restrizioni così rigorose".



Un'operazione di successo

Bassato ha quindi spiegato che i voli Covid tested già attivi sulle tratte verso gli Stati Uniti hanno finora dato "risultati eccellenti". "Abbiamo accolto 9.700 passeggeri da New York e Atlanta e solamente 13 sono stati i casi di positivi confermati in laboratorio". Inoltre la quota di passeggeri che hanno avuto due dosi di vaccino è "già oltre il 50", quindi, ha precisato Bassato, "parliamo di voli che presentano un forte abbassamento del profilo di rischio". A.D.A.