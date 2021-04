Ryanair investe in Puglia, sette nuove rotte da luglio

09:16

Continua l’offensiva di Ryanair sulla Penisola. Il vettore ha infatti deciso di aggiungere, per la summer, 7 nuove rotte dalla Puglia con partenze da Bari alla volta di Chania, Kos, Santorini e Zante - tutte servite da due voli la settimana -, cui si aggiunge un collegamento con Sofia operato cinque volte alla settimana. Da Brindisi, invece, gli aerei Ryanair partiranno alla volta diverso Malta e Rodi con due voli a settimana.

Tutte le nuove rotte saranno attive da luglio, portando l’operativo per l’estate 2021 a un totale di 68 destinazioni con oltre 314 voli settimanali. “Per l’occasione – annuncia il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness - abbiamo lanciato un’offerta speciale sulla Puglia per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile”.



Anche per i collegamenti dalla Puglia i passeggeri avranno la possibilità di usufruire dell’offerta ‘Zero Supplemento Cambio Volo’ nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.