Ryanair a Catania: 4 nuove rotte e 200 voli a settimana

14:22

Saranno più di 200 i voli alla settimana nella programmazione estiva di Ryanair dall’aeroporto Fontanarossa di Catania. Il tour virtuale per la Penisola del management della low cost ha fatto oggi tappa in Sicilia per annunciare il lancio di 4 nuove rotte.

Le new entry sullo scalo etneo saranno Napoli con tre frequenze alla settimana e Alghero, Sofia e Varsavia, tutte bisettimanali con avvio dal mese di luglio. Salgono così in totale a 29 le destinazioni collegate con il Fontanarossa, sul quale Ryanair ha anche messo in programmazione un aumento delle frequenze su alcune direttrici.



Nel dettaglio aumenteranno le frequenze su Venezia (16 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli in partenza a settimana), Roma Fiumicino (42 voli in partenza a settimana) e Bologna (21 voli in partenza a settimana).