Air Dolomiti volerà da Francoforte verso la Svezia

13:03

Air Dolomiti esce dall’asse Italia-Germania e dai voli domestici italiani e si prepara a collegare l’hub di Francoforte con due aeroporti in Svezia, Ronneby e Kalmar.

Le nuove rotte prenderanno il via il prossimo 19 settembre e saranno operative con 5 frequenze alla settimana: i collegamenti verranno effettuati su Ronneby e poi in prosecuzione verso Kalmar.



I passeggeri italiani potranno raggiungere le nuove destinazioni dall’hub di Francoforte, servito da Air Dolomiti da diversi aeroporti d’Italia. La new entry segue di poco l'annuncio del ritorno del volo tra Milano Linate e Monaco di Baviera con una doppia frequenza giornaliera.